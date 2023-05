Anstand ist in der Politik ein rares Gut

Sehr geehrter Herr Dr. Haslauer! Als überzeugter Demokrat bin ich entsetzt darüber, dass Sie sich auf eine Koalition mit der FPÖ einlassen, einer rechtsnationalen Partei, in der es von Rechtsextremen, Neonazis und sogenannten "Einzelfällen" nur so wimmelt, einer Partei, deren Ziel es ist, mit den Mitteln der Demokratie und dem Missbrauch ihrer Errungenschaften ebendiese abzuschaffen und eine "Orbánisierung" und Schlimmeres in die Wege zu leiten. Sie machen sich, wie auch Ihre Landeshauptleutekollegen Mikl-Leitner, Stelzer und Doskozil, mitschuldig an einer extrem besorgniserregenden politischen Entwicklung, an deren Ende, wie zunehmend zu befürchten ist, ein autoritäres Regime unter der Führung eines "Volkskanzlers" in der "Festung Österreich" steht.

Ich bin in keiner Partei Mitglied und auch manche konservativen Ansätze finden meine Zustimmung. Die rote Linie im demokratischen Spektrum ist aber für mich unverrückbar dort, wo die FPÖ in ihrer destruktiven und demokratieverachtenden Form beginnt. Diese Grenze, Herr Dr. Haslauer, haben Sie jetzt durch das Bilden einer Regierung mit der FPÖ überschritten. Ist Machterhalt um jeden Preis Ihr Motiv dafür?

Anstand und Haltung sind in der Politik ein rares Gut. Ihnen scheint der Rest davon endgültig abhandengekommen zu sein.



Peter Klambauer, 5400 Hallein