Anstand und Gerechtigkeit sind derzeit mehr als gefragt

In seiner Glosse vom 14.12.2020 ("Gute Politiker sind ihr Geld wert") verteidigt der stellv. Chefredakteur der SN, Andreas Koller, die geplante Anhebung der Politikergehälter um 1.5 Prozent mit 2021. Er vergisst dabei offenbar die derzeit, aufgrund der Pandemie, äußerst angespannte soziale und finanzielle Lage vieler Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder aber in Kurzarbeit sind und daher von gekürzten Einkommen ihren Unterhalt bestreiten müssen.

Nicht nur die von Herrn Koller genannte Spitzenpolitik war heuer extrem gefordert, nein, auch die Ärzteschaft, das Pflegepersonal in den Kliniken, Senioren- und Behinderteneinrichtungen, Verkäuferinnen, Polizisten, Kindergärtnerinnen, das Verwaltungspersonal und viele andere Berufsgruppen arbeiteten die letzten Monate an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Dafür erhalten diese "Helden der Pandemie," im Gegensatz zu den Politikern, im Jahr 2021 lediglich eine Gehaltserhöhung von 1,45 Prozent, während sich die Politik ihre Gehälter um 1,5 Prozent erhöht. Ganz zu schweigen von den Luxuspensionen ab Euro 10.000.- , die im Vorfeld um Euro 150.- erhöht werden sollten und nur, dank des öffentlichen Drucks der letzten Tage, mit Euro 35.- gedeckelt wurden.

Frau Dr. Pamela Rendi-Wagner hat mit ihrer Aussage vom 14.12.2020 in den SN vollkommen Recht, wenn sie bei 500.000 Arbeitslosen und 300.000 Menschen in Kurzarbeit auch von der Politik einen Solidarbeitrag in Form des Einfrierens der Politikergehälter für 2021 fordert. Denn, wie heißt es so schön, die Wurstsemmel kostet für die Bevölkerung genauso viel wie für Spitzenpolitiker und Bezieher von Luxuspensionen.

Helmut Priller, 5020 Salzburg