Antieuropäer Viktor Orbán

Für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hat das gezielte Brechen von EU-Regeln und Konventionen schon seit Jahren Methode. So auch beim jüngsten EU-Gipfel, als er mit seinem polnischen Kollegen jeden Beschluss zur Migrationspolitik blockierte. Es geht um klare Obstruktion, er will einfach wegen prinzipieller Verweigerung einer gemeinsamen geordneten Asyl- und Migrationspolitik rechtsgültige EU-Ratsbeschlüsse aushebeln.

Das ist nur ein Beispiel für die unsolidarische und antieuropäische Haltung Orbáns. So bleibt nur zu hoffen, dass die Auszahlung fälliger Fördergelder weiter eingefroren bleibt, alles andere käme einer Selbstaufgabe der EU gleich. Zudem hat das EU-Parlament mit überwältigender Mehrheit seinem Regime den Status für eine liberale Demokratie abgesprochen. Das hindert unseren Kanzler nicht, seinem "Freund" weiterhin faktisch und symbolisch den roten Teppich auszurollen. Dass Orbán den ÖVP-"Kampf gegen die Schlepperei" mit der Freilassung von 700 Schleppern verhöhnt, spielt dabei keine Rolle.

In schlechter Erinnerung ist jene international verbreitete Szene in Belgrad, in der sich Nehammer mit Orbán und dem serbischen Autokraten Aleksandar Vucic beim Treueschwur mit strahlender Miene fotografieren lässt, schauderhaft. Nun soll dieses unappetitliche Spektakel in Wien wiederholt werden. Warum lässt sich der Kanzler darauf ein, mit zwei EU-Gegnern und Putin-Verstehern quasi in eine Allianz zu treten? Eine Klarstellung ist überfällig.



Erhard Sandner, 5081 Anif