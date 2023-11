Antisemitismus und Rassismus schaden der ganzen Menschheit

In den Nachrichten wird weltweit berichtet von Antisemitismus, dem Krieg in der Ukraine, dem Krieg zwischen Israel und Hamas, von einem zerbombten Syrien und den Flüchtlingsströmen. Die Hilflosigkeit der Regierungen ist offenbar. Ihre Lösungsvorschläge sind mehr Waffen, Grenzzäune und Flüchtlingslager. Warum wird der Spruch von der UNO nicht umgesetzt: "Denn sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermesser. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen." Israel zeigte, wie man die Wüste zum Blühen bringt. Millionen Bäume wurden gepflanzt, Wälder zu Erholungsräumen für Mensch und Tier angelegt. Die Wasseraufbereitung hat den höchsten Stand der Technik. Die Landwirtschaft ist am weitesten entwickelt. Israel hat das beste Schulsystem. Die Einwanderung von Hunderttausenden funktioniert. Von Israel könnten die Staaten lernen, wie Länder fruchtbar werden, wie man Wasser aufbereitet, Wälder pflanzt und durch eine florierende Landwirtschaft könnte jedes Land sich selber ernähren. Die Menschen, die ihre Heimat verlassen, würden in ihren Ländern gebraucht werden zum Aufbau eines menschenwürdigen Lebens. Israels Knowhow könnte allen helfen. Geld dafür ist genügend vorhanden, wenn man bedenkt, dass weltweit fürs Militär 2022 über zwei Billionen Dollar ausgegeben wurden und jedes Jahr wird es mehr. Allein die USA hat 2022 877 Milliarden Dollar fürs Militär verwendet. Solange Neid und Hass gegen das Volk der Juden dies unmöglich macht, wird nie Friede werden. Einen großen Anteil an der Feindschaft gegen Israel haben die Religionen. Die Wurzel des Antisemitismus ist in den Religionen zu suchen. Zwei Millionen Araber leben friedlich in Israel zusammen mit den Juden und es geht ihnen gut. Liebe deine Feinde - das steht im Gesetz der Juden und du sollst den Nächsten Lieben wie dich selbst - das ist das zweite Gebot unseres christlichen Glaubens. Antisemitismus und Rassismus ist zum Schaden der ganzen Menschheit.



Peter Reichholf, 5621 St. Veit im Pongau