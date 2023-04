Anton Wallner - Held oder Verräter?

Zum Artikel über Anton Wallner im SN-Lokalteil vom 20. April: Schade, dass es um 1810 noch keine Schuldirektoren gab, die das damalige Geschehen "objektiv" aufgeschrieben hätten. Es gab "nur" die einfache Tochter Anton Wallners, Elise, die seine Lebensgeschichte niederschrieb.

Es wäre wohl auch ein wenig zu viel verlangt von einer jungen Frau in der damaligen Zeit, auf den Schlachtfeldern mit dabei zu sein, um "objektive" Berichterstattung zu betreiben.

Da aber Anton Wallner bereits im Februar 1810 in Wien verstarb, war sicherlich ihr Vater nicht die einzige Quelle für ihr Buch, sondern auch andere Zeitzeugen, von denen vielleicht doch nicht alle ein völlig gestörtes Verhältnis zur Wahrheit hatten.

Was sollen wir denn jetzt machen: Das Pinzgauer Anton- Wallner-Bataillon auflösen, unsere Vereinsmitglieder nach Hause schicken, das Wallnerdenkmal in Krimml in die Luft sprengen, die Wallnerkaserne in Saalfelden vielleicht in "Verräterkaserne" umbenennen?

Ganze Generationen von Landeshauptleuten, Landesräten und anderen Honoratioren haben also jahrzehntelang bei Festen, Feiern, Gedenktagen kompletten Blödsinn über Anton Wallner verzapft. Hat sich von diesen hochrangigen Persönlichkeiten nie jemand genauer informiert, über was oder wen er da eine Rede hält?

Wir können uns heute wahrscheinlich kaum mehr eine Vorstellung von der Zeit um 1800 machen. Einfachste, ärmliche Lebensweise, kümmerliche Verkehrswege, umständliche, langwierige Kommunikationsmöglichkeiten, wirre, sich ständig ändernde politische und religiöse Zustände. Da hätte es sich Anton Wallner wirklich einfacher machen können - zu Hause bleiben, sich seiner Familie und seinem Auskommen widmen und sich nirgends einmischen. Aber er wird wohl von seinen Mitbürgern in diesen schweren Zeiten, wo Napoleon ganz Europa überrollte, ersucht und gedrängt worden sein, in einem begrenzten Bereich Widerstand zu organisieren und anzuführen. Er hat es versucht, weil er die Fähigkeit dazu hatte und weil auch er glaubte, Heimat und Glaube schützen und verteidigen zu können.

Das Herumwühlen in allen möglichen geschichtlichen Unterlagen und die Neuinterpretation derselben erinnert mich an eine Anekdote, in der Archäologen in einer fernen Zukunft Grabungen durchführen und dabei auf eine Müllhalde aus unserer Zeit stoßen. Sie entdecken unter anderem eine Klobrille und es entsteht ein großes Rätselraten, was das sein könnte. Endlich stellen die Experten fest, das war der große Zeremonienkragen, der damals bei Festlichkeiten um den Hals getragen wurde.









Walter Bachmaier, für das Historische Anton Wallner Schützenkorps Krimml (Schriftführer seit nunmehr 52 Jahren), 5743 Krimml