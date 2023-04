Anton Wallner wird undifferenziert dargestellt

Den Pinzgauer Schriftsteller Wolf Haas abwandelnd, könnte man sagen: "Jetzt hat's schon wieder einen erwischt" - diesmal den Anton Wallner. Ihn will Rainer Hochhold, Pfade der "Cancel Culture" begehend, in Interview und seiner "Geschichte des Pinzgaus" ("War Salzburgs Held ein Landesverräter?", SN-Lokalteil vom 20. 4.) offenbar "dekonstruieren", wie es "wissenschaftlich" so schön heißt.

Nun: Etliches, was der Autor als "neu" anführt, ist schon lange bekannt. Denn dass Anton Wallner erstmalig nicht von Andreas Hofer, sondern einem k. k. Intendanten, ein zweites Mal dann 1809 von Andreas Hofer selbst mit den Oberkommando im Pinzgau betraut wurde, kann man schon lange in der einschlägigen Literatur nachlesen. Dass seriöse Historikerinnen und Historiker, die das anführen, einem mit einem "völlig gestörten Verhältnis zur Wahrheit" (O-Ton Hochhold) auf den Leim gegangen sind, ist nicht anzunehmen.

Auch dass es Differenzen zwischen Tiroler und Salzburger Schützen, Pongauern und Pinzgauern gegeben hat, ist kein großes Geheimnis, nachlesbar und somit ebenfalls bekannt.

Unverständlich ist, dass Hochhold die Landesgrenzen im Süden des Erzstifts Salzburgs Richtung Westen und Nordwesten Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts und die sich daraus ergebenden Verhältnisse und Lebensrealitäten ausblendet. Denn betrachtet man eine einschlägige Karte des 18. und der vorhergehenden Jahrhunderte oder wirft einen Blick in den "Historischen Weltaltas" von Putzger und Bruckmüller, einem Klassiker der österreichische Schulbuchliteratur, sieht man sofort, dass der Pinzgau nicht an Tirol grenzte: Die Region westlich des Gerlos - das Zillertal mit den Pfleggerichten Kropfsberg und Fügen - war Salzburger Territorium, ebenso r das Pfleggericht Itter und Teile des Brixentales im Norden und auch die "Landzunge" Richtung Süden mit Matrei. Die Grenze zwischen Salzburg und Tirol verlief also ganz anders als nach dem Wiener Kongress. Daher ist mehr logisch, dass es im heutigen Pinzgau engste wirtschaftliche, persönliche, soziale, emotionale wie auch politische Verbindungen der Pinzgauer über Jahrhunderte hinweg zu den Nachbarn im Westen gab. Wallner ist, wie seine Zeitgenossen und hier besonders die Oberpinzgauer, unter diesen Verhältnissen groß geworden. Wenn sie daher enge Verbindungen zu Tirol hatten und sich an Tirol orientierten, dies dann als "Landesverrat" zu titulieren, ist meines Erachtens eine völlig unzulässige Bewertung und Übertragung heutiger Denk- und Sichtweisen auf Denken und Mentalität im Pinzgau im ausgehenden 18., beginnenden 19. Jahrhundert.

Zudem waren familiär-persönliche Verbindungen nach Tirol in den Salzburger Gebirgsgauen auch eine Folge der Großen Protestantenvertreibung Anfang der 30er Jahre des 18. Jahrhunderts. Denn ein Teil der Neusiedler, die nach Salzburg geholt worden sind, stammte aus dem heutigen Tirol. Für sie lag die Große Emigration nur etwas mehr als eine Generation zurück. Auch deshalb sind intensive Kontakte mit und Sympathie für die alte Heimat, Informationsaustausch und Kenntnis darüber, was dort passierte, mit Sicherheit vorhanden gewesen.

Stellt man das und anderes im Gegensatz zu Hochhold umfassend und differenzierend, mit Gespür für die Region ohne persönlich geprägte filternde Brille in Rechnung, ist es meines Erachtens falsch und eine, aus welchen Gründen auch immer, getätigte Unterstellung, Anton Wallner "Landesverrat" und das Betreiben der Spaltung des "historisch gewachsenen Bundeslandes" zu vorzuwerfen. Denn real gespalten wurde das heutige Bundesland durch die Gebietsabtretungen während der Franzosenkriege und die Bestimmungen des Wiener Kongresses und nicht durch Wallner, einem Kind seiner Zeit. Dass dann zusätzlich noch Geschichtsbewusstsein zerstörende Umbenennungen angerissen und "Empfehlungen" an Pinzgauer Schützen und Land Salzburg gegeben werden, passt zum tendenziösen Gesamtbild von Interview und Buch. Ob das "wissenschaftlich" fundiert oder die persönliche Sichtweise des Autors ist, ist zu bezweifeln bzw. kann selbst beurteilt werden.

Am Ende des Interviews wird Hochholds Buch genau zitiert. Und dieses endet überraschend mit dem Jahr 1945. Die Zweite Republik: ein Schwarzes Loch. Auch die Abschnitte über den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit und den Nationalsozialismus wie auch den Zweiten Weltkrieg und zusätzlich ein paar Seiten über "starke Frauen" , um auch dem "Genderaspekt" Genüge zu tun, sind im Vergleich zur Darstellung von Frühzeit und Mittelalter mehr minimalistisch als umfassend - und das in einem Werk, desssen Titel ankündigt, eine "Geschichte des Pinzgaus" zu beinhalten. Buch und Interview sind auch deshalb für den historisch interessierten und versierten Leser eine herbe Enttäuschung - nicht nur wegen der undifferenzierten, tendenziösen Darstellung der Person Anton Wallners, der - wie wir alle auch - seine Stärken und Schwächen gehabt haben wird.





Mag. Anton Neureiter, 5020 Salzburg