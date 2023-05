Antwort auf die Kritik von Karl-Markus Gauß an Dr. Haslauer

Wenn sich Herr Gauß schon als einer der ersten negativ über unseren Landeshauptmann Dr. Haslauer in den SN vom 4. 5. 2023 ("Ich hoffe auf ein Scheitern der Verhandlungen") äußert und ihn mit Victor Orban in Zusammenhang bringt, dann muss schon die Frage erlaubt sein, warum er gleichzeitig bei einer kulturellen Veranstaltung, wo Herr Dr. Haslauer als Festredner angekündigt war und der er aus "Gewissensgründen" vermutlich auch fernbleiben hätte können, fröhlich in Begleitung seiner Gattin neben Herrn Dr. Haslauer sitzt und den anschließenden Umtrunk sehr genießen zu scheint.

Ein Schelm der Böses denkt!

Ulrike Strasser BA, 5020 Salzburg