Anzahl der Nationalräte in Österreich verringern

Kann mir einer erklären, wie Deutschland für 83 Millionen Einwohner und 16 Bundesländer plus Mallorca mit 706 Bundestagsmitgliedern auskommt, und Österreich für umgerechnet lächerliche 8 Millionen Einwohnern (ca. 10 Prozent gegenüber Deutschland) und nur neun Bundesländern 183 Nationalräte benötigt? Abgesehen, dass sich die 183 Nationalräte und -rätinnen Großteil aus Altlasten ehemaliger nicht funktionierender Regierungen zusammensetzt, darf die Frage gestellt sein, wozu man eine Philippa Strache mit einer kolportierten Monatsgage von Euro 8930,88 "wilde Abgeordnete" braucht. Ich glaube zu wissen, warum man die Verkürzung der Anzahl der Nationalräte immer wieder hinausschiebt. Richtig geraten: eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus, oder wer ist dazu befugt eine Änderung durchzuführen? Und so wird es bis St. Nimmerlein munter und fröhlich weitergespielt. Natürlich wird man diesen LB der wie alle in diese Richtung nicht abdrucken, weil da könnte es doch um die Presseförderung und politische Amterl, siehe Helmut Brandstätter (Kurier) usw. gehen.

Hermann Sulzbacher, 4880 St. Georgen im Attergau