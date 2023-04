Anzeigetafeln auf der A10 sind ein Ärgernis

Wir brauchen keine Klimakleber in Salzburg, denn bei uns auf der Autobahn sorgt die Asfinag dafür, dass mindestens zwei Mal in der Woche ein unnötiger Stau auf der A10 bzw. A1 zustande kommt und ich zu spät in die Arbeit komme.

In den letzten Wochen ist es wieder vermehrt auffällig, dass die digitalen Anzeigetafeln, die an der Autobahn zahlreich zu finden sind, verrückt spielen. Ich habe mich diesbezüglich schon einmal vor einigen Jahren an die Asfinag gewandt. Da bekam ich die Auskunft, dass sich die Anzeigen "selbstständig" - also damals vermutlich schon mit einer gewissen KI - auf die aktuelle Verkehrssituation einstellen. Mein Verdacht war ja - und ist es eigentlich immer noch -, dass da eine reale Person dahinter sitzt und uns Autofahrer ärgern will.

Ich fahre berufsbedingt sechs Mal in der Woche auf der Autobahn die Strecke Puch-Siezenheim und retour. Auf dieser Strecke sind zumindest fünf dieser Anzeigen, wobei eine schon ewig außer Betrieb ist, glaube ich.

Auf jeden Fall bin ich am Dienstag, 25. 4., noch bei Tempo 100 km/h auf die Autobahn aufgefahren, bei Salzburg Süd war dann schon der erste Hinweis "Tempo 60 km/h Staugefahr". Wenn angenommen 100 Autos mit 100 km/h von Hallein kommen und in Süd auf 60 km/h runtergebremst werden, ist es doch ganz klar, dass sich ein Stau bildet. Nach Süd ist es dann wieder zügiger weitergegangen, denn die nächste Anzeige hat uns Tempo 80 km/h vorgeschrieben. Beim Knoten, also beim Übergang von der A10 auf die A1, auf die "Stadt-Autobahn", wurden wir dann wieder auf Tempo 60 km/h gebremst mit dem Zusatz "Abstand".

Liebe Asfinag, wenn man nicht als Erste/r zu der Anzeige kommt und vor einem alle plötzlich - noch ohne ersichtlichen Grund - auf die Bremse steigen, ist der Hinweis auf "Abstand" nicht sehr zielführend, denn dieser wird abrupt sehr klein, vorne und hinten. Beim Flughafen waren dann offensichtlich die Staugefahr und das Abstandhalten nicht mehr wichtig, da "durften" wir dann wieder 100 km/h fahren.

Bei Baustellen, Unfällen etc. sind diese Anzeigetafeln ja sehr sinnvoll und hilfreich, aber diese grundlosen Geschwindigkeitsbeschränkungen empfinde ich fast als Entmündigung und nur als ein Ärgernis, und das schon am frühen Morgen.







Bernhard Tausch, 5411 Oberalm