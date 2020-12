App sammelt Daten über Müll-Hotspots

Die SN veröffentlichten am 25. 11. sowie am 27. 11. 2020 Leserbriefe betreffend Müll am Nockstein. Dazu passend hat die Umweltschutzorganisation Global 2000 jetzt in den "Global News" 4/2000 auf die "Dreckspatz-App" hingewiesen.

Global 2000 setzt sich mit dieser App nun schon seit über drei Jahren das Ziel, ein möglichst umfassendes Bild davon zu bekommen, wo in Stadt und Land Abfälle landen, wo es Müll-Hotspots gibt und welche Art von Abfällen überwiegen.

Weitere Infos gibt es dazu auf global2000.at/publikationen/muell-bericht.



Georg Sams, 5202 Neumarkt am Wallersee