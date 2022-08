Appeasement Policy hat fatale Folgen

Wieder einmal eine hervorragende Hintergrundanalyse von Dr. Andreas Koller in den "Salzburger Nachrichten" - herzlichen Dank dafür.

Völlig richtig konstatiert er, dass ein Zurückweichen vor Diktatoren, sei es gegenüber jenen in Moskau, in Peking oder gegenüber dem Meinungsterror der Islamisten, diese nur in ihrem Tun weiter bestärken würden. Appeasement Policy hat schon gegenüber Hitler fatale Folgen gehabt, die erst mit einem Weltkrieg beendet worden sind. Gegenüber Putin hat man ja schon 2014 bei der Annexion der Krim Appeasement Policy betrieben, ebenso gegenüber der chinesischen Diktatur, die die Hongkong-Verträge bereits mehrfach gebrochen hat. Den Misserfolg dieser Strategie kann man an den aktuellen weltpolitischen Entwicklungen sehr gut erkennen. Erschreckend ist für mich, dass verantwortliche Politiker im demokratischen Europa kaum Lehren aus der Geschichte gezogen haben, wie die gegenwärtigen Diskussionen um das Aufweichen der Russland-Sanktionen beweisen.



Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt