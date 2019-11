Appell an den ehrlichen Finder

Seit 1960 gehörte unser Herz dem Gasteiner Tal! Immer wieder besuchten wir Bad Hofgastein oder Bad Gastein. Seit 2008 unternahmen wir jährlich eine Kur in Bad Gastein.

In diesem Jahr war mein Aufenthalt sehr getrübt. Ich begleitete eine Bekannte während ihrer Kur in das Krankenhaus in Schwarzach (16. September). Beim Händewaschen auf der Toilette zog ich meinen Ring vom Finger (Gold, zwei Perlen eine hell, eine mit gräulichem Schimmer) ab und vergaß, ihn wieder aufzusetzen.

Erst als ich im Bus nach Bad Gastein saß, bemerkte ich den Verlust. Der Hotelier in Bad Gastein rief sofort im Krankenhaus an - ohne Erfolg. Der Ring war weg. Am nächsten Tag fuhr ich wieder ins Krankenhaus. Die Krankenschwestern waren sehr bemüht - aber der Ring blieb verschollen.

Er stammt von meinem Mann, der kürzlich verstorben ist - für mich ist er also ein wertvolles Andenken. Ich ging zum Fundbüro, hinterließ meine Karte und die Hotelanschrift. Alles ohne Erfolg!

Sollte jemand den Ring gefunden haben oder Hinweise auf seinen Verbleib geben können, melden Sie sich bitte bei Herrn Christof Erharter vom Hotel Excelsior in Bad Gastein oder schreiben Sie mir. Es winkt eine Belohnung.

Gertrud Meyer

D-21220 Seevetal

