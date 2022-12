Appell an die Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften

Die Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften verwalten zusammen hunderte Wohnbauten im Bundesland Salzburg, die GSWB am allermeisten. Von Maria Plain aus gibt es einen super Blick auf die vielen Wohnbauten entlang der Goethestraße. Solarpaneele am Dach? Fehlanzeige! Da gibt es viele Dach- und Parkflächen, auf denen diese Form der Stromerzeugung möglich wäre. Stadt und Land hätten vor allem bei der GSWB den nötigen Einfluss. Ich frage mich: Werden hier Projekte verschwiegen oder gibt es sie etwa gar nicht? Der Tatendrang der Bürger/-innen ist überwältigend, die Politik und ihre "Anhängsel" hinken weit hinten nach. Frischen Wind braucht dieses Land, dringend! Und meine Bitte an die Gemeinnützigen: Checkt eure Gebäude, entwickelt Projekte, holt euch die Förderungen! Was Sony, SALK, SN, Autohaus Lindner usw. schaffen, das schafft ihr auch.



Günter Österer, 5023 Salzburg