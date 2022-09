Applaus für den Pflegeberuf

Für das Interview mit der Pflegedirektorin Franziska Moser (SN, 30. 8.) möchte ich mich bei ihr und Frau Heidi Huber bedanken. Es besteht wirklich ein großer Notstand im Pflegeberuf, nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in so vielen Betreuungseinrichtungen. Die vielen neuen Berufsbilder in der Pflege und auch keine perfekte Digitalisierung kann den Dienst am kranken, alten, gebrechlichen oder neugeborenen Menschen aufrechterhalten. Trotz der vielen Fragen ist mir in diesem Gespräch ein so positiver Ton aufgefallen, gerade in den letzten Worten von Frau Moser: "Ich habe so viele Erfahrungen in meiner Zeit als Krankenpflegerin machen dürfen, sei es auf der Neonatologie oder in der Begleitung am Ende eines Lebens." Dies sind wertvolle Gedanken, wie wenn wir etwas zurück bekommen, als Geschenk in der Zuwendung zum Bedürftigen, eigentlich ein Aufruf, ganz nah dabei zu sein. Dazu braucht es Zeit, die durch mangelndes Personal nicht ausreichend zur Verfügung steht, aber das persönliche Engagement kann trotz zunehmender Technisierung nicht ersetzt werden. Aus meiner langjährigen medizinschen Tätigkeit und Erfahrung im Krankenhaus möchte einen "Applaus" auf den Pflegeberuf aussprechen. Nicht nur aufgrund einer humanitären Grundhaltung oder einer christlichen Überzeugung, sondern auch aufgrund medizinisch-pflegerischer Überlegungen wissen wir, wie wichtig das seelische Wohlbefinden für den Verlauf einer Krankheit ist.

Dr. Nicholas Waldstein, 5020 Salzburg