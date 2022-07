Applaus für die autofreie Zone

Der Stadtgemeinde Seekirchen ist zur autofreien Zone ein Lob auszusprechen!

Meine Familie und auch viele meiner Bekannten, die diese Zone erlebt haben - zum Beispiel beim Besuch des wöchentlichen Biomarktes -, sind von der stressfreien und ruhigen Atmosphäre begeistert. Sie lädt, entgegen vielen Unkenrufen, dazu ein, sich länger im Stadtkern aufzuhalten und zu konsumieren. Sich zu Fuß oder mit dem Rad durchs autofreie Zentrum zu bewegen ist ein Genuss und ein Gewinn für Besucher/

-innen und Bewohner/-innen.

Es wäre sehr wünschenswert, dass sich die Gemeinde noch mehr traut und es in Zukunft zu einer dauerhaften Verkehrsberuhigung im Stadtkern und damit zu einer Aufwertung desselben kommt. Gerne auch noch etwas mutiger, nämlich ausgeweitet auf den gesamten Zentrumsbereich mit gleichzeitiger Installation von grünen, kühlenden Aufenthaltsinseln.

An den vergangenen beiden Probe-Wochenenden konnte man dazu auch allgemein eine willkommene Verkehrsentlastung an der Hauptstraße erleben.

Seekirchen setzt damit ein wertvolles Zeichen. Gerade in Zeiten, in denen sich der Klimawandel und seine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so stark bemerkbar machen, ist es wichtig und richtig, sich von alten ("fossilen") Strukturen zu lösen und mutige Schritte in Richtung zukunftsfitter und lebendiger Stadt zu setzen.

Weiter so!



Dipl.-Ing. Franziska Fuchs Bakk. techn, 5201 Seekirchen