Aprilscherz Ende April?

Am Mittwoch (27. 4.) verkündete Stadträtin Berthold im ORF mit strahlendem Lächeln, eine Reihe hölzerner "Öko-Klohäusln" in der Stadt aufzustellen. Man brauche "nach getaner Verrichtung" nur noch mit einer Schaufel Katzenstreu-ähnliches Holzmaterial in die Klomuschel nachzuschaufeln. Dadurch erspare sich die Stadt Kanal- und Wasseranschlüsse. Wo aber sind die vor allem in Zeiten der Pandemie (oder ist die schon vorbei?) dem Volk auferlegten Hygieneregeln geblieben? Schon in Vor-Coronazeiten wurde uns von Kindesbeinen an klargemacht, dass nach dem Toilettengang das Händewaschen wichtig sei. Und übrigens: der Aussage, dass diese Klohäusln täglich gereinigt werden, schenke ich keinen Glauben, denn z. B. war der Seifenspender im WC bei der O-Buskehre Friedhof wochenlang leer, ebenso waren Toilettenpapier und Papierhandtücher kaum vorhanden und die Reinigung mangelhaft. Zum Glück hat der Wasseranschluss noch funktioniert, sonst hätte ich mir auch noch das Wasser oder zumindest Katzenstreu mitnehmen müssen. Man kann sich also vorstellen, wie sich die hygienischen Zustände bei diesen Klo-Einrichtungen tatsächlich entwickeln werden ... Hoffentlich bereitet die Landessanitätsdirektorin diesem Unsinn ein baldiges Ende.





Rotraud Zach, 5020 Salzburg