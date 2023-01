Arbeit als Lebenselixier

Kompliment und Wertschätzung an Katharina Maier (Leitartikel v. 16. 1. "Wir müssen Arbeit endlich neu denken") und Dr. Manfred Pochendorfer (SN, 17. 1.: "Arbeit gehört doch zum Leben").

Unser aller, beinahe bedingungslos konsumorientiertes Leben will auch finanziert werden. Irrwitzig und kontraproduktiv, von allen Seiten wird uns suggeriert, dass quasi nur Freizeit cool, respektive das ultimative Lebensziel sei.

"laborare" - Das lateinische Wort für arbeiten, steht für sich anstrengen, werken, schaffen, bebauen, bearbeiten, bewirtschaften, etc. Wir sind gerade dabei, diese essenziellen Tugenden zu verlernen.

Weg vom Trendwort Work-Life-Balance (WLB) und hin zur Bewusstseinsbildung, dass Arbeit und insbesondere der Vollzeit-Broterwerb, auch Lebenselixier sein kann. WLB bedeutet die Kunst, für sich selbst bei möglichst 36 bis 40 Stunden Wochenarbeitszeit (Mütter während der Kinderbetreuungsjahre ausgenommen) ein Leben in Harmonie und Zufriedenheit zu führen.

Weg vom Irrtum Teilzeitarbeit, hin zu mehr Vollerwerb durch idente Besteuerung beider. Zudem endlich weg von horrender Besteuerung der menschlichen Arbeit, hin zu längst fälliger Vermögensbesteuerung (Reichensteuer), um langfristig die sich bedrohlich weit öffnende Schere zwischen Arm und Reich wieder etwas zu schließen.

Auch wenn wir Arbeit neu denken, werden wir in Zukunft eher mehr und vor allem länger arbeiten.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl