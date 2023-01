Arbeit gehört doch zum Leben

Zum Leitartikel "Wir müssen Arbeit endlich neu denken" (SN, 16. 1.): "Work-life-balance" ist ein zu Recht als "irrsinnig" bezeichneter Begriff. Demnach wäre also Arbeit das Gegenteil von Leben. Wenn "balance" der Ausgleich zwischen zwei gegensätzlichen Begriffen sein soll, dann stünden sich eigentlich Leben und Tod gegenüber, und nicht Leben und Arbeit. (Arbeit = Tod ???). Schon als Gymnasiast habe ich in drei Sommerferien in einer Brauerei, und dann als Student in fünf Sommern insgesamt zehn Monate in einer Schwedischen Papierfabrik gearbeitet, mit Vollendung des 70. Lebensjahres beendete ich meine Berufstätigkeit als Rechtsanwalt. Haus- und Gartenarbeiten sind mir auch mit 75 keine Qual, und als Hobbykoch gehe ich gerne einkaufen. Fazit: Arbeit ist ein wesentlicher und positiver Bestandteil des Lebens und nicht dessen Gegenteil, streicht "work-life-balance" aus eurem Wortschatz!

Dr. Manfred Pochendorfer, Ried im Innkreis