Arbeitslosengeld sollte erhöht werden

Sämtliche Hilfspakete für die Wirtschaft haben ihre Berechtigung, was jetzt aber fehlt, ist eine massive Erhöhung des Arbeitslosengeldes; rückwirkend ab 1. April 2020 und vorerst befristet bis 31. Juli 2020. Die unschuldig arbeitslos gewordenen Dienstnehmer/-innen haben sich das verdient. Nebstbei würde das einen massiven Anstieg der Anträge auf Mindestsicherung verhindern oder zumindest reduzieren.

Die Umsetzung der Erhöhung ist für das AMS kein Problem, Verwaltungsaufwand speziell an den Sozialämtern wird verhindert. Nicht zu vergessen: Bei AMS-Leistungen spielen Vermögenswerte wie Bausparer, Sparbuch, Lebensversicherung und Auto keine Rolle, bei der Mindestsicherung sehr wohl.

Die Bundesregierung täte gut daran, hier schnell zu handeln, Hunderttausenden Menschen wäre so rasch und einfach geholfen. Warum es nicht längst passiert ist? Weil es Gewerkschaften und Opposition fordern, weil es nur den Bund und nicht die Länder und Gemeinden Geld kostet und weil die Bundesregierung nur auf die Wirtschaft schaut und die Arbeitnehmer/-innen dabei vergisst. Und die Erhöhung der Notstandshilfe hilft niemandem, der Anspruch auf Arbeitslosengeld hat.





Günter Österer, 5020 Salzburg