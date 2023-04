Arbeitslosengeld - Stimmt das System noch?

Jeder kennt die derzeitige Lage, welche für viele Firmen zur Alltagssituation geworden ist: zu wenig Personal und keine Bewerbungen in Sicht. War es vor den Corona-Jahren schon schwierig, ist es nun teilweise aussichtslos, eine Stelle zu besetzen. Firmen müssen die Öffnungszeiten kürzen, Ruhetage einführen, Überstunden von fleißigen Mitarbeitern erbitten, um die fehlenden Personen zu kompensieren. Da stellt man sich schon die Frage, wo alle geblieben sind, und generell, ob das System noch stimmt. Denn erhält man doch mal eine Bewerbung, ist diese im Vorfeld so formuliert, dass es nur um die Weiterbeziehung des Arbeitslosengeldes geht. Man ringt schon um Fassung, wenn man zum Beispiel liest, dass es eine arbeitslose Person nicht schafft, 15 Stunden/Woche in einem Verkaufsgeschäft zu arbeiten, da es dort unangenehm riecht und dem Bewerber sehr übel wird, wenn er schon nur dort einkaufen geht, außerdem ist der gesamte Juni mit einer Kur ausgebucht, daher das AMS-Formular im Anhang zur Unterschrift. Den sogenannten Arbeitsuchenden ist wohl nicht klar, dass die Arbeitgeber mit dem AMS in enger Zusammenarbeit stehen. Jedoch sind die Grenzen der möglichen Handlungen von oben limitiert, daher komme ich auf die Frage zurück, ob das System noch stimmt. Es gibt nur eine Antwort, warum Personen die Arbeitslosigkeit anstreben, sie bekommen zu viel, von anderen Personen, hart verdientes Steuergeld fürs Nichtstun. Warum zum Beispiel darf eine arbeitslose Person geringfügig (bis zu 500,91 Euro, steuerfrei) dazu verdienen, um dann eventuell gleich viel Geld zu erhalten wie bei einer Vollbeschäftigung? Warum wird das Arbeitslosengeld nach einem Zeitraum von zum Beispiel drei Monaten nicht dermaßen gekürzt, sodass es nur mehr eine Option gibt? In der derzeitigen Situation dürfte es niemandem schwerfallen einen neuen Job zu finden. Fragen über Fragen, die nur die "Systemmacher" beantworten und ändern können.



Tanja Hartl, 5760 Saalfelden