Arbeitszeiten und Steuersysteme überdenken

Zum jetzigen Zeitpunkt eine 32-Stunden-Woche aufs politische Parkett zu bringen, scheint in Anbetracht der momentanen Arbeitsplatzsituation grotesk. In der heutigen schnelllebigen Zeit können sich die Gegebenheiten in der nicht allzu fernen Zukunft verändern. Man denke an die rasante Weiterentwicklung durch "KI", wodurch vieles auf den Kopf gestellt wird. Zahlreiche Sparten in der Arbeitswelt könnten sich in nie dagewesener Weise umformen. Viele Bereiche wie zum Beispiel Verwaltung, Versicherungen, Logistik und so weiter werden mit viel weniger Arbeitskräften das Auslangen finden, wo hingegen in physisch und psychisch sehr fordernden Berufen wie Pflege, Medizin und Kinderbetreuung der Bedarf weiter steigen wird. Um diese Berufsgruppen nicht zu überfordern, ist eine Verkürzung der Arbeitszeit sehr wohl zu überdenken.

Es wird in Zukunft unumgänglich sein, das Steuersystem neu zu gestalten. Die Steuer auf Arbeit gehört deutlich reduziert. Im Ausgleich dazu sollte man über andere Steuersysteme nachdenken. Einige Denkanstöße dazu: Finanztransaktions-, Datentransfer-, Vermögens-, Maschinen-, Automatisierungs- und Digitalisierungssteuer sowie Wertschöpfungsabgabe. Es wird notwendig sein, über die nächsten Wahlen hinaus in die Zukunft zu denken. Über so manche Alternativsteuer wurde bereits auch auf europäischer Ebene diskutiert ohne nennenswerten Erfolg. Wenn man Arbeitszeiten verkürzen will, müssen die Arbeitskosten durch niedrigere Steuern gesenkt werden, um es für Arbeitgeber leichter zu machen, mehr Leute einzustellen.





Ferdinand Konrath, 5500 Bischofshofen