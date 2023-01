Architektonische Unterschiede

Der Leser Norbert Nechansky ("Die Hässlichkeit des Bauens", SN v. 17. 1.) hat natürlich Recht mit seiner Kritik über die Architektur in Österreich. Wobei ich bezüglich dem Unipark in Nonntal nicht ganz seiner Meinung bin. Wenn man, wie ich viel in Frankreich gereist ist, merkt man den großen Unterschied zu Österreich. Abgesehen von der gelungenen Symbiose Alt, Modern, der Glas-Pyramide vor dem gewaltigen Louvre. Ein bekanntes Beispiel auch das "Musée du Vins" in Bordeaux. Das "Musée des Volcans" in der Auvergne.

Typisch jedoch für Frankreich, das übersät ist mit Schlössern und vor allem kleinen Dörfern, deren mittelalterlicher Charme erhalten ist. Ohne Verhässlichung durch viel zu viele Super- und Baumärkte, unnötiger Straßen und Kreisverkehre, sich metastasenartig ausbreitender Häuslebauer, ohne einheitlichen Stil: Ein Pseudogriechentempel neben Hutschachtel, neben Lederhosen ... Baumalleen? In Österreich unbekannt. Der Sanktus des Bürgermeisters ist gewiss. Europameister im Bodenversiegeln lässt grüßen! Aber man braucht ja nur mal über die Grenze nach Bayern schauen.





Walter Haslinger, 5020 Salzburg