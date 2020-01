"Ist das Erdkabel wirklich besser?": In seinem sehr lesenswerten Brief beantwortet in den "Salzburger Nachrichten" vom 16. Jänner 2020 Herr Uttenthaler diese Frage mit "Nein". Ich möchte noch zwei Argumente gegen die Verkabelung hinzufügen:

Bedenken jene, die sich an Bäume binden, dass auch für die Kabeltrasse Bäume gefällt werden müssen?! Während bei der Freileitung nur alle paar 100 m ein verhältnismäßig kleines Fundament die Zerstörung des Bodenaufbaus nötig macht, ist das bei der Kabeltrasse die volle Länge. Selbst teure Renaturierungsmaßnahmen werden auf absehbare Zeit dort die Flora der Nachbarschaft zum größten Teil nicht wieder aufkommen lassen. Anders bei der Freileitung, dort wandert sie von allein ein und muss nur von Zeit zu Zeit gekürzt werden. Es sei denn, man baut, wie zum Beispiel im Schwarzwald zu sehen, so hohe Masten, dass die Leitungen über die Wipfel selbst von ausgewachsenen Nadelbäumen hinweg führen.

Das zweite Argument ist die visuelle Umweltverschmutzung durch die Masten, sie kann nur individuell und von jedem Einzelnen bewertet werden. Seriös eine für alle gültige Schadenshöhe, zum Beispiel für den Tourismus, festzulegen ist unmöglich, jedes Ergebnis spiegelt nur die Fragestellung wieder. Seit Jahrzehnten fahre ich mit Einheimischen und Fremden durch das Land, noch nie hat mich einer auf störende Gittermasten angesprochen, jeder, der sich nicht darüber ärgern will, schaut im wahrsten Sinne des Wortes einfach durch sie hindurch. Dagegen bemängeln praktisch alle die hässlichen, ausufernden Überbauungen in und vor allem außerhalb der Ortschaften, meist mit billigen Zweckbauten und in ganz unterschiedlich zusammengewürfelten Baustilen oder sollte man nicht lieber gleich Bausünden sagen. An dieser breiten Front lohnt sich der Kampf um den Erhalt von Ortsbild und Landschaft, beim Kampf um ein paar Gittermasten nicht.

Und noch ein letztes: Zum Glück aber nicht immer im Sinne des Nutzens für die Allgemeinheit braucht man bei uns keinen Mut, um gegen eine Maßnahme zu protestieren. Mut werden die Verfechter des Erdkabels brauchen, wenn wegen fehlender Ringleitung einmal über Tage der Strom ausfällt, die Wirtschaft stillsteht, die Leute in ihren dunklen Häusern frieren, wenn sie nicht gerade den Inhalt ihrer Tiefkühltruhen entsorgen . . . Da möchte ich den Bürgermeister sehen, der aufzeigt und sagt, das haben wir durch unseren Verzögerungskampf gegen die - wenn auch Jahrzehnte erprobten und preisgünstigen aber eben unserer Meinung nach - hässlichen Masten erreicht!







Peter Schmidt, 5026 Salzburg