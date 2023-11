Argumente gegen oberirdische Variante überzeugen nicht

Die Argumente der S-Link-Betreiber, eine oberirdische Variante sei unmöglich, überzeugen mich nicht. Regionalbahnen in Reims oder Nizza zeigen, wie effizient hochmoderne komfortable S-Bahnen sowohl durch die Stadt, auch mit engen Radien, als auch ins Umland fahren können. Natürlich ginge es nicht über Schloss Mirabell und Makartplatz, sondern über Max-Ott-Platz, Schwarzstraße, Imbergstraße, Nonntaler Brücke weiter in die Alpenstraße. Bei der Haltestelle Müllner Steg kann man dann auch die Müllner Bevölkerung und arbeitenden Menschen (Salk) abholen, die bei einer Haltestelle Schloss Mirabell ganz sicher nicht zu gewinnen sind.

Und dann ist auch noch die Fahrpreisgestaltung unklar. Kostet die Einzelfahrt so viel wie jetzt die Lokalbahn? Die ist jetzt schon so teuer, dass ich mit dem Auto dafür drei Mal in die Stadt (hin und retour) fahren kann.

Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos