Arme Hunde

Es mehren sich Leserbriefe von Tierschützern, die die sedierten Hunde der Bettler/-innen bemitleiden und sogar verbieten möchten. Wer regt sich denn über die erniedrigten und gepeinigten menschlichen Wesen auf? Da liegt eine Roma-Frau mit nackten Beinstümpfen auf gefrorenem Boden. Sie kann sich nicht bewegen, keine Toilette benützen und muss wahrscheinlich die Nacht auf dem Gehsteig verbringen. Hauptsache es sieht erbärmlich aus und lässt das Geld in das Bettelkörbchen springen.

Warum müssen sie in Lumpen gekleidet vor den Kirchentüren knien? Lasst sie doch hinein! In den Kirchen gebe es so viele Bilder, Kerzenleuchter etc. zum Abstauben. Die Bettler/-innen könnten auf den Parkplätzen der Supermärkte und am Bahnhofsvorplatz den Müll einsammeln. Bewegung hält warm und ist nebenbei ökologisch dringendst notwendig! Dazu braucht es weder eine Qualifikation noch Sprachkenntnisse. Dann wären die Notreisenden halt gleichwertige Menschen und bräuchten weder Hunde noch Kinder noch verstümmelte Menschen auf der Straße zur Inszenierung benützen, um Geld zu lukrieren.







Elisabeth Straßmayr, 5161 Elixhausen