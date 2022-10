Zwei Ecken hinter der Lastenstraße wohnend, müsste ich Bayerhamerstraße, Sterneckstraße, St.-Julien-Straße etc. mit dem Auto befahren, um einer 87jährigen Dame den Koffer vom Bahnsteig in die Tiefgarage zu tragen. Ich würde Gebühren bezahlen, weil das wohl nicht in zehn Minuten zu schaffen ist. Da schone ich gerne die Umwelt, die Verkehrsbelastung und meinen Sprit und spende der verarmten Parkraumbewirtschaftung 25 Euro Strafe für das Halten am Bahnhof.







Gerhard Sauberer, 5020 Salzburg