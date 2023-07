Armenpfarrer Pucher bleibt in Erinnerung

Wolfgang Pucher, der wie in der SN gemeldet, starb als "medizinischer Notfall"

bei seinem Kroatien-Urlaub. Sein Werk wird und soll weiterleben. Da sind sich

viele einig, wie die Reaktionen auf seinem Tod zeigen. Zeiten wie unsere

brauchen solche charismatische Persönlichkeiten, die auch außergewöhnliche

Ideen zum Wohle vieler durchsetzen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen,

wie oft auch Pucher an sich selbst gezweifelt hat und dann doch weiter gegangen

ist auf seinem Weg. Viele profitieren von seinem Werk; ist das kein Weiterleben?

Man muss nicht nur Kinder in die Welt setzen, um den kommenden Generation

in Erinnerung zu bleiben. Ich meine, das könnte ein kleiner Denkanstoß sein.



Dr. Anton Mantler, 1070 Wien