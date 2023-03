Armes reiches Russland

Putin, der Kriegsherr. Im Kreml, der russischen Zentrale, verantwortlich für das Vorgehen im Nachbarstaat Ukraine, sitzen die nunmehr Ohnmächtigen, denen die bisherigen kriegerischen Handlungen außer Kontrolle geraten sind. Weder die Kriegspartei noch die Verteidiger der Freiheit in der Ukraine kommen dem Ende des Blutvergießens näher.

Es ist bezeichnend für das Regime im Kreml, dass es eines Söldnerheeres der sogenannten Wagner-Truppe bedarf, um die eigenen russischen Soldaten, denen die Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes größtenteils fehlt, nicht zu tausenden zu opfern. Wer, wenn nicht die Verantwortlichen der Regierung und des Militärs sollen sich vor einem internationalen Gericht verantworten müssen ob des Ausmaßes der vielen Opfer des Krieges, der damit verbundenen Begleiterscheinungen in Russland, in der Ukraine und darüber hinaus in vielen Ländern der Welt. Putin ist bereits des Kriegsverbrechens vor dem Tribunal in Den Haag angeklagt und verurteilt worden. Das ist zu wenig: Es gehören auch die anderen Entscheidungsträger des Regimes angeklagt. Die Verjährung dieser Verbrechen darf auch nie eintreten.

Wiederholt ist von russischer Seite mit einem Einsatz mit taktischen Atomwaffen gedroht worden. Nahe der weißrussischen-ukrainischen Grenze entsteht in Kürze in Belarus ein Stützpunkt für diese Waffengattung. Der russische und weißrussische "Führer" bilden notgedrungen, weil beide um ihren Machterhalt im eigenen Land fürchten müssen, eine gemeinsame Front gegen den Westen. Gleich und Gleich gesellt sich eben gern.

Leider haben viele demokratische Staaten nicht den dazu notwendigen Mut und die Einsicht, den kriegerischen Bestrebungen dieser Männer vor der UNO in geeigneter Form entgegen zu treten, obwohl die ganze Welt durch die Auswirkungen des Krieges in Mitleidenschaft gezogen wird. Ebenso wären die Zivilgesellschaften der einzelnen Staaten dazu aufgerufen, Protestaktionen gegen die Auslöser der Konfrontation, zum Beispiel Organisationen des Umwelt- und Klimaschutzes (Letzte Generation) und des Weltfriedens zu organisieren.

Was oder wer treibt diese (Un)Menschen an, Nachbarstaaten zu überfallen und beherrschen zu wollen? Ist es Machthunger oder Nationalismus oder beides? Für ein Zusammenleben auf unserer "einmaligen Erde" sind Menschenrecht und Menschenwürde der Maßstab für Frieden und Freiheit. Eine Kulturnation wie Russland hätte aus den Erfahrungen der letzten 35 Jahre ihre Lehren ziehen und mit anderen Staaten und internationalen Organisationen einen Beitrag zu einer friedlichen Entwicklung der Welt leisten können.

Ob die jetzt laufende Spezialoperation von den Initiatoren nicht als Krieg bezeichnet wird ist nicht von Bedeutung. Es ist eine kriegerische Handlung, die sofort beendet werden muss. In den Verhandlungen nach einem Waffenstillstand ist von der Position vor Beginn der Kriegshandlungen (2014 und 2/2022) auszugehen, nachdem diese Maßnahmen völkerrechtlich nicht gedeckt sind. Die Vorbereitungen für die Annexion einiger Länder in der Region waren schon vorher getroffen worden und sollten stufenweise durchgezogen werden: Ein verhängnisvoller Irrtum einer Clique von Despoten und Nationalisten.





Karl Feichter, 5071 Wals