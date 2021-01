Armselige Hexenjagd

Es ist mir unbegreiflich, warum Stadträtin Hagenauer derart in Ungnade gefallen sein soll, weil sie jetzt schon eine Corona-Impfung erhalten hat. Das ist kein Vordrängeln, sondern sogar richtig und wichtig. Immerhin kämpft sie unermüdlich für die Senioren und deren Schutz, ist laufend vor Ort und in Kontakt mit Risikogruppen. Sie ist eine bürgernahe Politikerin, wovon sich andere ruhig was abschauen könnten. Ohne ihren Einsatz sehe es ganz anders aus und wir hätten unzählige Tote in den Heimen zu betrauern, dann hätte man ihr wohl auch die Schuld gegeben.

Ich finde es richtig, dass sie eine übrig gebliebene Dosis verimpft bekommen hat, denn sie ist immer für alle da und auch gefährdet. Die Herren, Redakteure und Sensationsjournalisten natürlich nicht und ein Herr Bundeskanzler schon gar nicht - hat der schon eine Impfung bekommen? Wenn natürlich Ehefrauen von Bürgermeistern eine Impfung erschleichen, ist das ganz was anderes und verabscheuenswert, keine Frage.

Ich lebe als Österreicher in Bayern und bin laut Impfplan erst in gut einem Jahr dran. Wenn ich mich entscheiden könnte, wer vor mir dran kommt, dann ganz sicher eine sozial engagierte Politikerin wie Anja Hagenauer, zweifellos.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen