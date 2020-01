"Armut weltweit"

Die Hilfsorganisation Oxfam errechnet jedes Jahr pünktlich zum Weltwirtschaftsforum in Davos Daten zur Entwicklung der weltweiten Armut. Ihrem neuerlichen Bericht zufolge verringerte sich die krasseste Form von Armut (die von der Weltbank mit 1,90 US-Dollar pro Person und Tag definiert wird) im abgelaufenen Berechnungszeitraum geringfügig.

Freuen wir uns über diese Entwicklung - zumindest rein statistisch betrachtet - obwohl diese Durchschnittszahlen den vielen noch immer von Armut betroffenen Familien, Alleinerzieher/-innen, Flüchtlingen usw. keine spürbare Verbesserung ihrer Situation bringen. Unverständlich und beleidigend empfinde ich aber vor allem die in diesem Zusammenhang nicht selten geäußerte "Vermutung", dass Berichte und Zahlen über die Armut in Österreich und weltweit "vor allem den NGO's nützen, um Spendengelder zu lukrieren". Wer in einer der Gott sei Dank zahlreichen NGOs engagiert ist, kann diese diffamierende Meinung auf keinen Fall nachvollziehen.







Hans Riedler, 4040 Linz