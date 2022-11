Es ist skandalös, was in der Stadt Salzburg in Sachen Fiaker passiert ist. Zahlreiche Missstände (Missachtung der Ruhetage für die Pferde und der Fahrtroute, Quälerei mit Chilipaste usw.) wurden vom VgT aufgedeckt, doch Konsequenzen gab es keine. Dass Bürgermeister Preuner nicht einmal die über 24.000 Unterschriften starke Petition für ein Fiaker-Verbot angenommen hat, sondern stattdessen einfach die Vertragsverlängerung beschließen ließ, ist angesichts der Video-Dokumentationen des VgT komplett unverständlich. Zudem wurden Vertragskriterien, die die Pferde schützen sollten, einfach aus dem neuen Vertrag herausgestrichen. Sogar die Hitzefrei-Regelung wurde gestrichen. Ein solcher Rückschritt ist skandalös! Der neue Vertrag ist eine massive Verschlechterung für die Situation der Pferde und ein Armutszeugnis für die Stadt Salzburg.





Alexandra Nobis, BA MA, 5026 Salzburg