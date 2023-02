Artenschutz endet an der Landesgrenze

Mit Interesse lese ich in den "Salzburger Nachrichten" vom stark gefährdeten Thymian-Ameisenbläuling ("Schmetterling bremst Pistenbau für Ski-WM"), einem Schmetterling, über dessen Lebensraum am Zwölferkogel eine vielseitige Diskussion geführt wird.

Ameisenbläulinge sind nicht nur durch die skurril anmutende Entwicklung der Raupen in Ameisennestern interessant. Einige Arten davon sind so stark gefährdet, dass sie in die höchste Schutzkategorie der Europäischen Union, FFH Anhänge II und IV, aufgenommen wurden. Neben dem hier diskutierten Thymian-Ameisenbläuling sind das der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (mit dem der erstgenannte im Archivbild der SN übrigens verwechselt wurde) und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling.

Knapp hinter der salzburgisch-oberösterreichischen Landesgrenze, in den Teichstätter

Feuchtwiesen, leben und vermehren sich Schmetterlinge beider Wiesenknopf-Bläulingsarten. Nicht genug, damit hat sich in diesem Feuchtgebiet ein weiterer, äußerst selten gewordener Tagfalter erhalten: Das Anmoor beherbergt eine vitale Kolonie des Randring-Perlmuttfalters - das letzte bekannte Vorkommen im gesamten Innviertel. Auch im unmittelbar angrenzenden Salzburger Alpenvorland gilt der wunderschöne Schmetterling als ausgestorben.

Ein örtlicher Verein bemüht sich seit mehreren Jahren um den Fortbestand dieser Naturjuwele und um die Verbesserung ihres Lebensraums. Bewirtschaftende Bauern nehmen freiwillig Pflegemaßnahmen und wirtschaftliche Verluste in Kauf. Sie haben die Anzahl der jährlichen Mahden verringert und an den Lebenszyklus der Schmetterlinge angepasst. Einzelne Flächen werden überhaupt nur alle zwei Jahre gemäht.

Der Verein hat dem Land Oberösterreich eine Reihe von Gutachten anerkannter Biologinnen und Entomologen vorgelegt. Und hier geschieht das Unglaubliche: Direkt durch diese Feuchtwiesen wurde ein Korridor verordnet, in den die Bundesstraße 147 verlegt werden soll.

Das Land Oberösterreich hat eine Artenschutzstrategie formuliert, die Bewusstseinsoffensive "Naturschutz ist Zukunft 2027" gestartet und die "Moorstrategie 2030+" mit erarbeitet. Wo aber bleiben diese Programme und Bekundungen, wenn sich daraus auch Konsequenzen ergeben?



Dr. Franz Klammler, 5211 Lengau