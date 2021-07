Artenschutz mit Steinzeitmethoden?

Zu "Problemwolf wird zum Abschuss freigegeben" vom 22. 7.:

Und woran ist der "Problemwolf" erkennbar? Ist er etwa mit einem Schild etikettiert, auf dem "Problemwolf" steht? Das klingt mehr nach einer generellen Abschussgenehmigung und jedes erlegte Tier ist im Nachhinein als gelöstes "Problem" anzusehen. Man erwartet zwar von Indien, mit dem Tiger zu leben und ihn zu schützen, und das Gleiche in Afrika für Löwe und Leopard, ist aber in einem hoch entwickelten Land nicht in der Lage, das "Problem" Wolf zivilisiert zu lösen.

Mit Steinzeitmethoden, die man schon im Neandertal angewendet hat, funktioniert Arten- und Tierschutz jedenfalls nicht.



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien