Arzt sorgt sich um Wohl der Patienten

Zum Artikel "Arzt will derzeit nicht gegen Corona impfen" am 21. Jänner: Ich gehe davon aus, dass Herr Dr. Hübl wie auch Dr. Fürthauer und Dr. Förster den hippokratischen Eid geleistet hat und seine Patienten nach bestem Wissen und Gewissen und mit der nötigen Sorgfalt behandelt. Die genannten Impfstoffe sind seit sechs Monaten in der Erprobung, haben zum Teil die Zulassung erhalten und werden bereits eingesetzt. Weder die Hersteller noch Sie, meine Herren, können zum jetzigen Zeitpunkt die positiven oder auch negativen Langzeitwirkungen dieser Impfstoffe voraussehen.

Wenn Sie, Herr Dr. Fürthauer, einen Kollegen auf Grund seiner skeptischen Haltung bzgl. dieser nicht bekannten Langzeitwirkungen vor die Disziplinarkommission zitieren, um ihm nötigenfalls die Zulassung entziehen zu lassen, kann doch irgendetwas nicht stimmen. Werden wir auch dem Rechtsanwalt die Zulassung entziehen, der Herrn Dr. Hübl im schlimmsten Falle beistehen muss? Sehr geehrte Herren, ein wenig Ruhe, wohlüberlegte Wortwahl und Handlungen wären in dieser schwierigen Situation doch angebracht, zumal sich Herr Dr. Hübl augenscheinlich nur um das zukünftige Wohl seiner Patienten sorgt.



Edgar Haunsberger, D-83395 Freilassing