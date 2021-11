Zum Artikel "Unter Zugzwang und unter Beschuss" im SN-Lokalteil vom 11. 11. 2021:

Ja, man muss in einer Demokratie so einiges aushalten (können). Wissen wir mittlerweile! Glücklicherweise darf man in einer funktionierenden Demokratie Leserbriefe schreiben und von Zeit zu Zeit seinen Senf zu gewissen Dingen dazugeben. Dieser Senf wäre mir letzten Donnerstag beim Mittagessen samt den Erdäpfeln fast wieder aus dem Gesicht gepurzelt, als ich im SN-Lokalteil davon las, was laut FPÖ-Chefin Marlene Svazek in unserem Land "asozial" sei. Ja, die Covid-Maßnahmen mögen nicht allen in den Kram passen. Aber das Wort "asozial" geht in diesem Zusammenhang wirklich auf gar keine Kuhhaut!

Frau Svazek! Natürlich kann sich in einer Demokratie jede Partei gewisse Begriffe so hinbiegen, wie sie halt gerade gebraucht werden. Dehnungs-, Betrachtungs- und Interpretationsspielraum gibt's bei "asozial" sicherlich. Ich möchte Ihnen - ohne die Landesregierung zu sehr in Schutz nehmen zu wollen - trotzdem ein anderes "Beispiel" entgegenhalten:

Wissen Sie, was in meinen Augen z. B. ziemlich "asozial" wäre? Eine ungeimpfte FPÖ-Fachkraft im Falle des Falles nicht in einem Krankhaus aufzunehmen und draußen vor der Tür dahinsiechen zu lassen. Das wäre echt "asozial"! Und? Passiert so etwas etwa in Österreich? Eben! Alle werden behandelt. Solange der Bettenvorrat reicht . . .

Und sollte es Sie oder jemanden mit "Ihrer Geisteshaltung" doch einmal erwischen und sollten Sie trotz intensiver Aspirin- und Paracetamol-Kur doch ein Spitalsbett benötigen (und noch ergattern können), dann hätte ich für die Reha-Zeit noch einen kleinen Literaturtipp für Sie parat: "Von der Pflicht" von R. D. Precht. Möge es Ihrem Verständnis für Demokratie eine neue Dimension hinzufügen!



Peter Pühringer, 5092 St. Martin bei Lofer