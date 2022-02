ASVG-Pensionserhöhung zu gering

Ich bin ein 70-jähriger ASVG-Pensionist und war sprachlos, wenn nicht schockiert, als ich vor einigen Tagen die "Verständigung über die Leistungshöhe zum 1. Jänner 2022" bzgl. Pensionserhöhung von der PVA erhielt.

Trotz der allgemein bekannten dztg. Preissteigerungen von 4-5% und darüber (Energie u.a.) hat sich unsere Regierung nicht aufgerafft, diese viel zu niedrige Erhöhung der Pensionen um nur 1,8% Brutto (ausgenommen Niedrigstpensionen) nochmals kräftig zu erhöhen.

Durch die Steuerprogression ergibt das für mich ein Netto Plus von 1,4%, also im heurigen Jahr einen Kaufkraftverlust von mindestens 3-4%!

Sollte die tatsächliche Inflation und auch die kalte Progression bei den Pensionen heuer und in den weiteren Jahren nicht berücksichtigt werden, könnte das dazu führen, dass die ASVG-Pensionisten in zehn Jahren mit ca. 30 bis 40% weniger Pensionseinkommen rechnen müssten.

Ich mache mir im Moment noch keine zu großen Sorgen um mich selbst, da ich nur noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von ca. zehn Jahren habe. Große Sorgen mache ich mir aber um die jüngeren Mitbürger, meine Kinder und meine Enkel.

Dazu meine Frage: "Ist es Ihr Ziel und das der Regierung, ein im weltweiten Vergleich derzeit noch best funktionierendes österreichisches Pensionssystem so zu schwächen oder zu zerstören und durch ein zwei- oder dreistufiges Pensionsmodell zu ersetzen?"

Ich erspare mir die Frage, ob dazu in einem Sideletter der Regierung etwas vereinbart wurde.





Mag. Stefan Auer, 5431 Kuchl