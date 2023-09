ASVÖ Salzburg ist und bleibt unparteilich

Ich beziehe mich auf den Leserbrief von Joachim Glaser (18. 9. 2023) und den Standpunkt von Michael Smejkal (23. 9. 2023) in den "Salzburger Nachrichten". Dabei werden die drei Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion als politisch gefärbt bezeichnet. Ich stelle klar: Für den ASVÖ Salzburg trifft das nicht zu! Es wird auch nicht richtig, wenn man es immer wieder falsch berichtet! Der ASVÖ Salzburg ist seit seiner Gründung 1947 überparteilich und politisch neutral. Dies ist in den Satzungen verankert! Überparteilichkeit bedeutet, dass die Arbeit des ASVÖ nicht von politischen oder ideologischen Standpunkten beeinflusst wird. So können wir Entscheidungen im besten Interesse unserer 400 Sportvereine treffen. Die starke Nachfrage neuer Vereine, dem ASVÖ Salzburg beizutreten, bestätigt diesen richtigen Kurs.

Als ASVÖ-Präsident garantiere ich mit meinem Team auch weiterhin diese parteipolitische Unabhängigkeit.



Dietmar Juriga, Präsident Allgemeiner Sportverband Salzburg (ASVÖ Salzburg)