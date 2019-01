Asylbewerber wollen schaufeln

Bester Beweis für das Wollen sind Asylbewerber, welche in Kuchl lebten. Sie haben in den vergangenen beiden Wintern in Kuchl, trotz großer bürokratischer Hürden (von staatl. Seite her), für die Gemeinde Schnee geschaufelt!



Eva Pohn-Weidinger, 5431 Kuchl