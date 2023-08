Asylpolitik: Gute Erfahrungen mit Deutschunterricht

Zu Ihrem Artikel vom 26. August "Zahl der Asylanträge sinkt weiter".

Sie schreiben, dass die Integration der Syrer und Afghanen langwierig sei, da viele erst alphabetisiert werden müssten und sechs Jahre später nur 38,6 Prozent einer Arbeit nachgingen. Nach unseren Erfahrungen kann ich das nicht nachvollziehen.

Im Jahr 2015 übernahm ich eine Gruppe von 15 Afghanen zum Deutschunterricht, nachdem sie in unserem Ort angekommen waren. Täglich boten wir ihnen drei Stunden Unterricht. (Viele wurden irgendwo im Abseits untergebracht, wo sich kein Mensch um sie kümmerte.) Einer war Schafhirte in Afghanistan und konnte seine eigene Sprache nicht lesen und schreiben, war aber unglaublich fleißig. Er besuchte noch nebenbei einen Deutschkurs in Wien. Nach zwei Jahren war er stolz, A2 geschafft zu haben, lesen und schreiben zu können, dann kam der negative Bescheid, er musste weiter nach Frankreich flüchten, lernte Französisch und bekam dort Asyl und Arbeit.

Drei weitere meiner Schüler, die schon gut Deutsch sprachen, wurden negativ beschieden und landeten in Italien/Südtirol. Gestern besuchte uns einer. Er hatte in Bozen nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis, bekam Asyl und hat eine verantwortungsvolle Arbeitsstelle. Alle hätten anfangs bewundert, wie gut er schon Deutsch könne. Auch die zwei anderen bekamen Asyl in Italien und arbeiten.

Mehrere mussten nach Frankreich fliehen und bekamen dort Asyl.

Zwei der besten Schüler wurden leider nach Afghanistan abgeschoben. Einer hatte in Salzburg bereits die C1-Prüfung abgelegt. Sie müssen bis heute unterstützt werden, um leben zu können. Wie dringend könnten wir sie hier gebrauchen!

Von den Übrigen haben einige bereits eine Lehre abgeschlossen (Installateur, Mechatroniker), nachdem sie den Hauptschulabschluss nachgemacht hatten. Eine syrische Familie, wo der Vater die Ausbildung als Krankenpfleger abgeschlossen hat, bekam sogar schon die Staatsbürgerschaft verliehen. Alle unsere ehemaligen Flüchtlinge sind erwerbstätig.

Unsere Flüchtlinge haben vom ersten Tag an Unterstützung bekommen und Deutschunterricht. Alles,weil sich mehrere Ehrenamtliche engagierten. Die staatliche Integration funktioniert nicht, weil man sich monatelang nicht kümmert und keine Möglichkeiten zum Deutschlernen angeboten werden oder die Leute lange auf Kurse warten müssen und zu lange nicht arbeiten dürfen.

Wenn wir uns nicht bemühen, dann gelingt eben auch die Integration nicht und das Gejammere um fehlende Arbeitskräfte - auch im Pflegebereich - gäbe es nicht, hätte man nicht fleißige, nette Menschen abgeschoben.

Gastarbeiter sind auch Menschen mit Bedürfnissen und dürfen nicht nur als Arbeitsmaschinen ausgenützt werden, wie es Herr Kickl vorschlägt. Es ist eine ausgesprochen egoistische Denkweise.

Nur "was man in einen Krug einfüllt, kann man herausgießen!"





Eva Novotny, 3003 Gablitz