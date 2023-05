Asylquartiere gesucht

Die SN stellen eine interessante Forderung auf und zwar "Schwarz-Blau muss neue Asylquartiere in Salzburg finden". Ich kenne ein Asylquartier, das man gar nicht lange suchen muss. Es ist am Salzburger Hausberg, dem Gaisberg, und zwar das ehemalige Luxushotel Kobenzl, das seit vielen Jahren unbewohnt ist und still und leise vor sich dahinmodert.

Der Staat zahlt dafür, obwohl es seit Jahren leer steht, monatlich und noch auf weitere Jahre angeblich ca. 30.000 Euro und trotzdem wird mit der Besitzerfamilie - die dieses Geld seit 2015 einstreicht - gestritten, wer für die Instandhaltung aufkommen muss.

Zur Erinnerung: Dieser Husch-Pfusch-Mietvertrag wurde im Jahr 2015 beim ersten großen Flüchtlings-Ansturm vom Innenministerium unter der damaligen Ministerin Mikl-Leitner abgeschlossen. Vielleicht kann da jetzt einmal die FPÖ, die ja bald in Salzburg - wie auch in Niederösterreich - mitregieren wird, eingreifen, denn weder die Stadt- noch die Land-ÖVP konnten das überzogene Mietdesaster bis jetzt lösen.

Josef Blank, 5061 Elsbethen