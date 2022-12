Asylwerber sollen natürlich arbeiten können

Asylwerber/-innen, deren Chancen auf Asyl gut sind, sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Doch wir haben einen Innenminister Karner, der dem nichts abgewinnen kann, das wäre seiner Meinung nach ein Anreiz für Flüchtlinge. Natürlich sollen Asylwerber/-innen arbeiten dürfen. Damit sorgen sie für ihren Lebensunterhalt, zahlen Steuern und Abgaben, erlernen leichter die Sprache und leisten was für die Gesellschaft. Sie stehen dann nicht monatelang (oder jahrelang!) herum, kosten der Allgemeinheit Geld und werden zu oft kriminell. Da Menschen wie unser Innenminister glauben, dass die Asylwerber/-innen ohnehin nur wegen des Sozialsystems nach Österreich kommen, würden wohl alle Flüchtlinge, die arbeitsscheu sind, einen großen Bogen um Österreich machen. Überhaupt dürfen Asylwerber/-innen auch jetzt schon arbeiten, was unser Innenminister offenbar gar nicht mitbekommen hat. Tja, nicht jeder Minister ist ministrabel.



Günter Österer, 5023 Salzburg