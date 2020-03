Atemschutzmasken Made in Austria

Italien macht es uns vor und produziert Millionen von Atemschutzmasken in Modefirmen. Warum ist das in Österreich nicht möglich? Wir haben in Hallein ein Zellstoffwerk, wir haben Schneidereien und Textilverareitungsfirmen. Wir hätten alles in Österreich und warten auf Lieferungen aus China die zum Großteil wieder ins Ausland weitergeleitet werden. Es müssen keine perfekten Schutzmasken sein, dafür ist später noch Zeit. Den Zweck müssen sie erfüllen und außerdem wären wieder einige Mitarbeiter anstatt arbeitslos, wieder beschäftigt. Auf, auf seid erfinderisch!



Regina Michlmaier-Ebner, 5400 Hallein