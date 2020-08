Zu "Japans Trauma nach Hiroshima" (SN v. 7.8.) und dem Atombombenabwurf am 6. August 1945:

Die Aussage im Beitrag "Das Netz aus Rüstungskontrolle, Transparenz und vertrauensbildenden Instrumenten, das in Folge des Kalten Krieges geschaffen worden sei, ,franst aus'.", finde ich mehr als zutreffend. Dadurch steigt leider die Gefahr des Einsatzes von Nuklearwaffen wieder an.

"Der nukleare Urknall von Hiroshima hat gezeigt, dass es den Menschen technisch möglich ist, sich auszurotten. Auschwitz hat gezeigt, dass sie auch moralisch dazu in der Lage sind". Dieser Ausspruch von Guido Knopp (dt. Journalist und Publizist) berührt mich zutiefst. Jeder soll versuchen, seinen Teil dazu beizutragen, dass es ein weiteres Hiroshima bzw. ein weiteres Auschwitz nie wieder gibt.

Ing. Harald Schober, 5021 Salzburg