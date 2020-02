Atomkraft als Lösung für den Klimawandel

Bezugnehmend auf Artikel vom 15. Februar 2020 (Ist Atomkraft gut für das Klima)? stelle ich mit Entsetzen fest, dass die EU die Atomkraft als wichtigen Teil der Lösung des Klimawandels sieht.

Es ist unzumutbar, dass wir den Kindeskindern vor allem deren nuklearen Abfall zumuten. Dieser strahlt nämlich an die 100.000 Jahre. Grund dafür, dass sich die Wissenschafter den Kopf zerbrechen wie man die Nachfolger davon abhalten kann, die versiegelten Endlager aufzubrechen. Und was wenn die Endlagerstätten im Urgestein - die im finnischen Onkalo und jene im schwedischen Oskarshamn voll sind? Was, wenn auf Grund zunehmender Erwärmung es an Kühlwasser für die AKW's fehlt?

All das für ungefähr 11% des Stromes aus Kernkraft weltweit. Ein Verbrechen an den Folgegenerationen!

DI Klaus Turek, Wien