Atomkraft wird nicht grün

Der Artikel "Atomkraft wird grün" (SN 6.2.2021) gibt ohne Einschränkung das zentrale Argument wieder, das für die Wasserstoff-Herstellung mittels Atomstrom ins Treffen geführt wird: Dieser sei "emissionsfrei."

Dies stimmt aus mehreren Gründen nicht: Gewiss, aus dem reinen AKW-Betrieb resultieren kaum CO2-Emissionen. Doch in der Brennstoffkette vom Uranbergbau bis zur Abwrackung der Atomanlagen wird viel fossile Energie eingesetzt. Zum zweiten gibt jedes AKW mindestens zwei Drittel der Primärenergie als Abfallwärme mit Kühlwasser und Abluft an die Umwelt ab. In Frankreich hat die Atomwirtschaft dadurch von allen Industrien den höchsten Wasserverbrauch. Drittens geben alle Stationen der Brennstoffkette tagtäglich radioaktive Emissionen an Luft und Wasser ab. Jede Atomanlage bekommt für den "Normalbetrieb" die Abgabe einer langen Reihe von Radionukliden bewilligt. Diese Emissionen sind keineswegs unbedenklich; nur über den Grad der schädlichen Wirkung gehen in der Fachwelt die Ansichten auseinander.

Fast unbekannt ist in der Öffentlichkeit ein vierter Grund, weswegen Atomstrom alles andere als emissionsfrei und klimafreundlich ist: Im AKW-Betrieb werden andere Treibhausgase als CO2 frei. Manche davon haben ein wesentlich stärkeres Aufheizpotential als CO2. Beispiel: SF6, Schwefelhexafluorid. Dieses reaktionsträge Gas wird als Isoliermittel verwendet. Es ist eines der stärksten Treibhausgase (wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_de_soufre). In seiner klimaerwärmenden Wirkung entspricht ein Kilo Schwefelhexafluorid 22.800 Kilo CO2! Beispielsweise die zwei Reaktoren am Standort Flamanville in der Normandie haben die Genehmigung, jährlich 100 kg SF6 zu emittieren. Was in der Wirkung einem Ausstoß von 2,2 Millionen kg CO2 gleichkommt. Flamanville hat 2020 im übrigen innerhalb von acht Monaten diese genehmigte Höchstmenge überschritten. Rechnet man die genehmigten SF6-Emissionen auf Frankreichs 58 aktive Atomreaktoren hoch (mit ihrer elektrischen Leistung zwischen 900 und 1300 Megawatt), entsprechen sie 41 Millionen Kilo CO2. Darüber hinaus kommen in AKWs weitere Stoffe mit Treibhausgas-Potential zur Anwendung.





Heinz Stockinger, Plattform gegen Atomgefahren (PLAGE), 5020 Salzburg