Attraktiv durch Barrierefreiheit

Das aktuelle Thema in den SN zeigt, dass die Preise der Geschäftsimmobilien steigen und eine Vermietung zunehmend schwieriger wird. Ein großer Mangelpunkt, den wir seit Jahren kritisieren, ist, dass viele (Geschäfts-)Immobilien im Sinne des Gesetzes nicht barrierefrei nutzbar sind. Das ist mit ein Grund, warum so viele in die Einkaufszentren ausweichen. Es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz und die Antidiskriminierung.

Viele Immobilien werden künftig ohne Barrierefreiheit nicht mehr vermietbar sein. Gerade Salzburg als Touristen/-innenstadt sollte hier eine Vorbildwirkung einnehmen. Besonders gern kommen ja doch die zahlungskräftigen Senioren/-innen, die aufgrund des Alters sich über Barrierefreiheit freuen. Für alle anderen ist es Komfort. Und nicht zu vergessen jene Gruppe an Menschen mit Behinderungen, die grundsätzlich auf Barrierefreiheit angewiesen sind.

Unser Appell: Nutzen Sie die Zeit, werten Sie Ihre Immobilien auf und machen Sie sie barrierefrei nutzbar. Auch sie werden sich eines Tages darüber freuen!







Mag. (FH) Monika E. Schmerold, Interessensvertretung Knackpunkt - Selbstbestimmt Leben Salzburg, 5026 Salzburg