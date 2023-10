Auch Autoverkehr hat zugenommen

Die Mobilitätserhebung des Landes Salzburg von 2022 erbrachte eine Zunahme des Rad- und Fußgängerverkehrs sowie der Öffi-Nutzung gegenüber der letzten Erhebung 2012. Verkehrsreferent LH-Stv. Stefan Schnöll spricht vom "Beginn der Mobilitätswende" in Salzburg (SN vom 6. 10. 2023). Die Zunahme der mit dem öffentlichen Verkehr und Rad zurückgelegten Entfernungen ist erfreulich, aber die weitere starke Zunahme der gefahrenen Autokilometer sowie ihr nach wie vor größter Anteil an den Wegen sind mit den Klimazielen nicht vereinbar.

Hohe Prozentzuwächse klingen gut, verschleiern aber die absoluten Größenordnungen. 92 Prozent Zunahme im Fahrradverkehr sind begrüßenswert, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch immer mehr als zehn Mal so viele Tageskilometer mit Pkw, Lkw und Mopeds zurückgelegt werden - dies fast ausschließlich mit Verbrennungsmotoren und damit starkem Kohlendioxidausstoß. Gegenüber den Öffis sind es zweieinhalb Mal so viele. Und mit 1,24 Mill. Tageskilometern ist der Zuwachs bei den Öffis weiterhin geringer als beim Individualverkehr mit plus 1,33 Mill. Tageskilometern.

Bedenklich stimmt auch, dass die Zunahme ausschließlich auf den Freizeitverkehr fällt. Eine tatsächliche Mobilitätswende würde bedeuten, dass ÖV und Rad zu den dominierenden Verkehrsmitteln würden, wie es manche Städte bereits vorleben. Weniger Autoverkehr würde nicht nur dem Klima guttun, sondern auch jenen Menschen, die an den stark befahrenen Straßen wohnen und dem Lärm und Feinstaub ausgesetzt sind. Wir stehen in der Tat erst am Beginn des Beginns der Mobilitätswende!

Mag. Hans Holzinger, Mitglied von Scientists for Future Salzburg, 5201 Seekirchen