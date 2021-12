Auch Bahn-Projekte evaluieren!

Ministerin Gewessler hat den Lobau-Tunnel evaluieren lassen und dessen Bau gestoppt. Mutig, richtungweisend, so die Kommentare.

Richtungsweisend auch für Bahntunnelprojekte? Auch diese sind nicht immer umweltfreundlich, wie der EU-Rechnungshof regelmäßig feststellt. Es reicht nicht nur auf den Antrieb zu schauen, will man die Klimafreundlichkeit von Verkehrsmitteln beurteilen. "Die Umweltfreundlichkeit der Bahn beginnt zu wackeln, wenn auch die Errichtung der Bahninfrastruktur und deren Klimabilanz mitberücksichtigt wird", ist in einer neu veröffentlichten deutschen Studie zu lesen. Produktion von Stahl, Beton, Schotter, An- und Abtransport der Materialien und Tausender Arbeiter tragen zu einer negativen CO2-Bilanz bei, die erst nach vielen Jahrzehnten ins Plus dreht. Von zerstörter Natur und Landschaft gar nicht zu reden.

"Der größte Hebel zur Verringerung von CO2 im Zusammenhang mit Mobilität liegt in der effizienteren Nutzung ... heute bereits existierender Infrastruktur", so das Resümee der Studie.

Darum ist auch eine mutige Evaluierung des Flachgautunnels notwendig. Dieses Projekt mit der ungelösten Entsorgung des schwer belasteten Aushubs, des enormen Flächenverbrauchs, der Gefährdung streng geschützter Tiere und der Riedelwaldplatte (Trinkwasser) ist nicht mehr zukunftstauglich.





Helmut Nocker, 5203 Köstendorf