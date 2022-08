Auch bei diesen Themen Toleranz und Weltoffenheit zeigen

Ich habe den Leitartikel von Frau Hedwig Kainberger - "Hochschulwochen übertrumpfen Jungfrauenweihe" - gelesen und fand ihr Statement bzgl. der Jungfrauenweihe sehr befremdlich. Daher kann ich diesen Artikel nicht umkommentiert lassen.

Frau Kainberger schreibt darin, dass die Diözese es wagt, diese Weihe als sakrosanktes Vorbild publik zu machen. Nach meinem Verständnis der deutschen Sprache kann anstatt dem Wort sakrosankt auch das Wort heilig oder unverletzlich eingesetzt werden, in ihren Augen möglicherweise nicht mehr der heutigen Zeit entsprechend, aber doch ein mutiger und vielleicht sogar ermutigender Schritt einer jungen Frau, ihr Leben Gott zu weihen.

Diese Weihe kommt einer ewigen Profess einer Klosterfrau gleich, aber eben eingebunden in ein weltliches Leben. Meine ehrliche Frage an Frau Kainberger: Wieso nehmen sie so sehr Anstoß daran, wieso darf die katholische Kirche nicht offiziell ihrer Freude, durch den Entschluss der jungen Frau ein gottgeweihtes Leben zu führen, Ausdruck verleihen? Ehelosigkeit ist doch kein Stigma, ein zölibatäres Leben keine Schande und auch kein Relikt aus dem Mittelalter.

In unserer heutigen aufgeklärten Zeit muss es doch legitim sein, diese Lebensform freiwillig zu leben, ohne in eine verstaubte Ecke gedrängt zu werden. Gerade Frau Kainberger steht für Toleranz und Weltoffenheit, ich zitiere aus der Laudatio von Clemens Renolder zur Preisverleihung des René-Marcic-Preises an sie: "Wer mit Frau Kainberger ins Gespräch kommt, kann sich darauf verlassen, von ihrer Dynamik angesteckt zu werden, nämlich: von einer unzynischen Weise die Welt anzusehen."

Leider kann ich, bezugnehmend auf die Wortwahl ihres Leitartikel, den Worten von Clemens Renolder absolut nicht zustimmen und würde mir wünschen, dass sie auch bei diesen Themen ihre Toleranz und Weltoffenheit zeigt.





Sophie Brandis, 39011 Lana (Südtirol)