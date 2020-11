Auch das ist Unterricht in Corona-Zeiten

Am Montag, 23. 11. 2020, erschien der Artikel "So begleitet Mr. Schnöll seine Schüler im Homeschooling". Es stellt sich mir die Frage, ob seine Schilderungen über seinen Distanzunterricht tatsächlich repräsentativ sind. Erstens ist der Begriff "Homeschooling" schon mal nicht richtig, darunter würde man den Unterricht für Kinder verstehen, die überhaupt nicht in eine Schule gehen, sondern von den Eltern zuhause unterrichtet werden. Und zweitens halte ich die Darstellung, als wäre das, was er macht, das Nonplusultra, für äußerst problematisch.

Ich bin Lehrerin für Deutsch und Geschichte an einer BHS in Salzburg-Stadt mit voller Lehrverpflichtung. Ich unterrichte im heurigen Jahr vier Klassen in Deutsch und vier in Geschichte. Das macht in Deutsch 99 Schüler/-innen und in Geschichte 83 Schüler/-innen, daher unterrichte ich insgesamt 182 Schüler/-innen pro Woche. Das bedeutet Online-Unterricht und Arbeitsaufträge für ebendiese Anzahl an Schüler/-innen und ebenso die Korrektur dieser Arbeitsaufträge und Texte in Deutsch inklusive Feedback. Dazu kommen noch Klassenvorstandsarbeiten und Fürsorge für Schüler/-innen, die nicht zurechtkommen oder denen es nicht gut geht.

Es sei mir also verziehen, dass ich nicht wie Herr Schnöll mit seinen 37 Schülern mit jedem/jeder meiner Schüler/-innen auch noch telefonisch jeden zweiten Tag in Kontakt trete.

Wir Lehrer/-innen bemühen uns wirklich nach Leibeskräften, unsere Schüler/-innen gut durch diese fordernde Zeit zu bringen, und jede/jeder macht das ein wenig anders. Aber auch wir können nicht alles, können nicht alles leisten und müssen das meiner Meinung nach auch nicht! Einen Lehrer mit gerade mal 37 Schüler/-innen als Modell für alle anderen zu präsentieren, halte ich für eine Zumutung.

Und ich weiß schon, das klingt jetzt in manchen Ohren vermutlich wieder so wie das Gejammere von Menschen, die doch eh so viel Ferien haben. Dazu kann ich nur sagen: Ich liebe meinen Beruf - und das nicht nur wegen Juli und August - und ich versuche wirklich für meine Schüler/-innen da zu sein und ihnen etwas beizubringen, aber ich fände es wirklich schön, wenn man das, was Lehrer/-innen nicht nur derzeit leisten, auch einmal ein wenig differenzierter darstellen könnte.



Sabine Weichenberger-Strasser, 5026 Salzburg